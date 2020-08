Picchia e aggredisce la compagna col coltello, arrestato

Un 34enne tunisino con precedenti è stato arrestato dai carabinieri intorno alle 17 di ieri in via Cilea a Pioltello per atti persecutori e lesioni personali aggravate. L’uomo rientrato a casa ha aggredito la compagna 40enne con calci e pugni per motivi di gelosia e ha cercato infine di colpirla con un coltello. La donna però è riuscita ad evitare i fendenti e a rifugiarsi nella camera da letto. Chiusa in stanza ha chiamato i militari che arrivati sul posto hanno fermato e arrestato l’uomo che nel frattempo si era procurato alcuni tagli al braccio. Dopo essere stato medicato il tunisino è stato portato all’interno della casa circondariale San Vittore. La donna non aveva mai denunciato in precedenza episodi simili ed è stata indirizzata ad un centro antiviolenza della zona.