Milano, funzionano le edicole anagrafe

Continua a crescere il servizio di rilascio dei certificati anagrafici offerto dalle edicole milanesi, grazie all’accordo firmato con i sindacati di categoria. Dopo la partenza delle prime quindici edicole, lo scorso 14 maggio, oggi sono già 61 gli “sportelli di quartiere” a disposizione dei cittadini e il servizio continuerà ad espandersi nelle prossime settimane. Una collaborazione che ha già fatto registrare numeri importanti: in soli tre mesi, infatti, sono stati 18.538 i certificati richiesti tra quelli disponibili, dal contestuale (che mette insieme nascita, residenza, cittadinanza ed esistenza in vita), ai certificati di matrimonio, nascita e residenza sino allo stato di famiglia. Nel mese di luglio sono stati emessi dalle edicole 8.854 certificati (il 14,6%), 5.070 sono stati richiesti allo sportello (8,3%), 46.932 scaricati online dal portale e dall’App (il 77,1%). Le edicole possono rilasciare i certificati: Contestuale (Nascita, Residenza, Cittadinanza, Esistenza in vita), Contestuale Aire, Contestuale e stato di famiglia, Cittadinanza, Convivenza di fatto, Esistenza in vita, Matrimonio, Morte, Nascita, Residenza, Stato di famiglia, Stato libero, Unione civile, Certificato di Contratto di Convivenza. Per conoscere l’edicola più vicina è sufficiente consultare la sezione dedicata sul sito del Comune di Milano.