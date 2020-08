Malpensa, test Covid estesi a tutti

“Da questa mattina i passeggeri provenienti da Grecia, Malta, Croazia e Spagna che atterrano

all’aeroporto di Malpensa hanno a disposizione 8 postazioni operative per effettuare il tampone. Postazioni che rimarranno

attive tutti i giorni dalle 9 alle 18.30. Il test molecolare potra’ essere effettuato da coloro che rientrano dai 4 Paesi indicati dall’Ordinanza Ministeriale del 12 agosto scorso e dai

passeggeri in arrivo dalle stesse nazioni che hanno previsto di soggiornare in Italia per almeno 4 giorni. Da domani saranno

disponibili altre postazioni fuori dall’aeroporto”. Lo comunica Regione Lombardia. “Gli spazi che, in un primo momento, erano stati individuati a Malpensa avrebbero consentito l’attivazione di tre postazioni – spiega l’assessore al Welfare – con la possibilita’ di eseguire 500 tamponi. Avevamo quindi stabilito

alcune priorita’ che, nell’ordine, avrebbero privilegiato i turisti stranieri (difficilmente recuperabili dopo aver lasciato l’aeroporto) e i cittadini lombardi (i quali possono contare sui

sistemi di segnalazione online delle ATS). Nel momento in cui SEA e Usmaf hanno incrementato le aree a disposizione con una

capacita’ di effettuare 2000 tamponi al giorno aumentando cosi’ la platea dei passeggeri da testare. Saranno di conseguenza testati

i turisti stranieri, poi i cittadini italiani, sia lombardi che residenti in altre Regioni”.