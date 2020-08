Milano, controlli in zona Lambrate

La Questura di Milano ha effettuato, ieri sera, un servizio di controllo del territorio nella zona nord-est della città, con i poliziotti del Commissariato di PS Lambrate, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, con l’ausilio di un’unità cinofila e con il settore Annonaria della Polizia Locale. Nello specifico, in piazza Bottini, piazza Gobetti, piazza Vigili del Fuoco e Piazza Durante, sono state controllate 23 persone delle quali 14 sono risultate avere

precedenti di Polizia. Due negozi di alimentari, uno in piazza Durante e uno in via Viotti, sono stati sanzionati dalla Polizia Annonaria per un totale di 3950 euro. Inoltre, la notte scorsa alle 4, durante i controlli in piazza Gobetti, i poliziotti hanno arrestato in

flagranza un 41enne brasiliano che, con un seghetto, stava rubando una bicicletta legata ad un palo con una catena.