LacMus festival, maratona di pianoforte sul lago di Como

Oggi, mercoledì 19 agosto, si inaugura il “LACMUS festival” a Villa Carlotta sul lago di Como.

Un omaggio a Ludwig Van Beethoven, 250 anni dalla sua nascita. Una maratona di pianoforte in tre parti (alle 11, alle 19 e alle 21.30).

LacMus Festival, il grande Festival internazionale di musica a Tremezzina, sul Lago di Como, si terrà – pur se in edizione un po’ ridotta – dal 19 al 23 agosto.

E sarà un’edizione speciale in tutti i sensi, in cui si sperimenteranno nuove soluzioni, nuove formule e nuove location.

A cominciare dalla giornata inaugurale che proporrà che una “maratona pianistica” in tre parti (alle 11, alle 19 e alle 21.30) a Villa Carlotta, un omaggio ai 250 anni dalla nascita di Ludwig Van Beethoven. Per promuovere il distanziamento sociale, ma soprattutto per

offrire la possibilità di fruire in modo insolito di un concerto, gli spettatori potranno scegliere di indossare delle cuffie wi-fi, che permetteranno loro di assistere al concerto muovendosi al contempo liberamente tra il giardino e il primo piano della villa. Un’esperienza di sicuro impatto, che permetterà di unire l’incanto della musica alle suggestioni artistiche e architettoniche offerte da Villa Carlotta. In programma cinque delle nove Sinfonie di Beethoven, nella trascrizione pianistica di Franz Liszt: pagine in

cui il compositore ungherese, egli stesso brillante pianista, riconduce il macrocosmo dell’orchestra ad una dimensione più domestica, senza nulla perdere dello spirito rivoluzionario della ricerca beethoveniana sul genere sinfonico. Le Sinfonie saranno eseguite da giovani artisti della Queen Elisabeth Music Chapel di

Waterloo (Belgio) e dai pianisti Louis Lortie e Maurizio Baglini. Possibilità di acquistare un package dinner da Villa Carlotta tra la fine del concerto delle 19 e l’inizio di quello delle 21.30.

Ente Villa Carlotta

22016 Tremezzina (CO) – Via Regina, 2

P.IVA 03302190131 – C.F. 84001010135

sito web: www.villacarlotta.it

Info:

