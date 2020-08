Giallo sul deragliamento a Carnate: “Il treno si è mosso da solo”

Non c’erano macchinisti sul treno deragliato alla stazione di Carnate, in cui sono rimaste contuse tre persone. Secondo i primi riscontri infatti, «il convoglio si sarebbe messo in movimento da solo». Anche Trenord conferma: «Per cause da accertare, il treno si è mosso dalla stazione di Paderno senza personale a bordo. Sul convoglio era presente solo un passeggero. “I sistemi di sicurezza – afferma Trenord – sono entrati subito in funzione e hanno instradato il treno verso il binario tronco della stazione di Carnate” . L’inchiesta della Polfer dovrà accertare come sia stato possibile che il convoglio in sosta in una stazione vicina si sia rimesso in marcia e dopo una folle corsa di 6 km come un “treno fantasma” zia finito su un binario morto. La circolazione è stata bloccata per permettere di liberare i binari. Nell’incidente, secondo quanto riferito da Trenord, sono rimaste ferite in modo lieve tre persone, un macchinista, un capotreno e un’altra persona. Per il momento, a parte il passeggero, non è dato sapere dove si trovassero: se a bordo del convoglio deragliato o nei pressi dei binari.