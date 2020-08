I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia sono 91 a fronte di 9.000 tamponi effettuati. Si registrano 4 nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 79, le persone in terapia intensiva sono 14, come ieri. Sono 151, +1 rispetto a ieri, i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva. Nelle province i nuovi casi sono così suddivisi: Milano 23, di cui 16 a Milano città, Bergamo 13, Brescia 19, Como 3, Cremona 2, Sondrio 2, Varese 6. Lo comunica la Regione.