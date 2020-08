Milano capitale della lettura

Milano regina della lettura per l’ottavo anno consecutivo seguita da Roma e Torino. Lo rivela la classifica stilata da Amazon.it. Crescono le città al Sud, con Palermo, che passa dal 47° al 13° posto, Bari, che scala dal 46° al 20° posto e Reggio Calabria, dal 50° al 36° posto. Si contendono gli ultimi posti Siracusa, Alessandria e Foggia. Anche quest’anno, per l’ottavo anno consecutivo, Amazon.it ha stilato la classifica delle città italiane che acquistano più libri, prendendo in esame il numero di titoli in formato cartaceo e digitale acquistati dai clienti di Amazon.it durante l’ultimo anno su base pro capite nei centri abitati con più di 90.000 abitanti. Per quanto riguarda i libri cartacei preferiti dagli italiani, al primo e secondo posto due amatissimi dai giovani lettori: Le storie del Mistero di Lyon Gamer e Le fantafiabe di Luì e Sofì di Me contro Te. Al terzo posto, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! di Giulia de Lellis.

Milano è la città che apprezza maggiormente differenti generi letterari, aggiudicandosi il primo posto su tutte le 8 classifiche divise per genere: il capoluogo lombardo è infatti la città in cui si leggono più testi dei generi non-fiction, cucina, fantascienza e fantasy, viaggio, motivazionali, economia e finanza, benessere; a differenza dell’anno scorso, conquista il primo posto anche per i romanzi rosa.

La TOP 10 delle città italiane che leggono di più: 1) Milano 2) Roma 3) Torino 4) Bologna 5) Firenze 6) Genova 7) Verona 8) Padova 9) Napoli 10) Trieste