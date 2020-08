Vertice urgente Governo-Regioni, verso lo stop alle discoteche

“Non c’è più ‘coviddi’ dice al Tg1 una ragazza italiana ballando in una discoteca in Croazia. Oltre ai tamponi obbligatori per chi rientra dall’estero ora si va verso la chiusura dei locali da ballo in tutta Italia.

Vertice urgente tra il Governo e le Regioni, domenica pomeriggio alle 16, sul continuo aumento di contagi in tutta Italia, con punte più elevate in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Si va verso lo stop alle discoteche e ai luoghi da ballo. “Non c’è più coviddi” diceva al Tg1 una ragazza italiana in una discoteca in Croazia. Proprio i giovani in disco nei luoghi di vacanza in Italia e all’estero, oltre e tante altre situazioni di imprudenza, stanno rappresentando un pericolo per l’aumento dei casi.