Passaggio a livello guasto, travolta e uccisa dal treno

Una donna di 34 anni è morta travolta da un treno in corsa, pare a causa un guasto al passaggio a livello lungo la provinciale tra Codogno e Maleo, nel Lodigiano. È successo poco dopo le 11 del giorno di Ferragosto. Le sbarre erano alzate e la Procura di Lodi, che indaga con i carabinieri di Codogno, dovrà accertare perché. Mentre la donna superava il passaggio a livello un treno Milano-Mantova passava proprio in quel momento. La macchina è stata travolta e trascinata in un fossato a fianco della massicciata. Le generalità della vittima non sono ancora note ma si tratterebbe di una giovane di Pizzighettone. Il treno si è arrestato poche decine di metri dopo.