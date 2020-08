Frana in Valmalenco, migliora il bimbo ricoverato

Sono in miglioramento, a quanto si apprende, le condizioni del bambino di cinque anni ferito nella frana in Valmalenco in cui sono deceduti i suoi genitori e la figlia di dieci anni di due amici. Il piccolo è ancora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

In Valmalenco continua la rimozione del materiale franato e il ripristino delle condizioni di sicurezza della zona interessata dalla frana. Sono, al momento, ancora circa 600 le persone presenti a Chiareggio, al di là della frana, fra residenti e turisti.