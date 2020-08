Coronavirus, tampone in 48 ore al rientro dalle vacanze

I vacanzieri di ritorno da Grecia, Spagna, Croazia e Malta “dovranno contattare il 116 117 oppure i dipartimenti della Ats e segnalarsi ed entro 48 ore gli verrà fatto il tampone”: lo ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. “Per i cittadini lombardi che rientrano da questi Paesi mettiamo a disposizione il supporto operativo e informativo necessario attraverso il numero unico 116117, che fornirà i riferimenti delle ATS di competenza per domicilio. Nel periodo precedente l’effettuazione del test ed in attesa del suo esito, ferma restando l’indicazione di informare immediatamente il proprio medico o operatore sanitario pubblico in caso di insorgenza di sintomi sospetti è fortemente consigliato ridurre la vita sociale (esempio partecipazione ad eventi collettivi) ed è indispensabile l’utilizzo della mascherina anche all’aperto ed in presenza di conviventi nella propria abitazione”.

In aeroporto, stando al racconto dei turisti, non sono ancora stati applicati i controlli più stringenti previsti dalla nuova ordinanza del Ministero della Salute. “Nessuno ci ha fatto controlli particolari o dato qualche tipo di comunicazione, ci hanno solo misurato la febbre”, raccontano alcuni ragazzi in rientro da Palma di Maiorca: “ci siamo affidati ai social, al web e ai nostri genitori”. Tra i passeggeri in arrivo a Malpensa c’è confusione.