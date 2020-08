Frana in Valmalenco, gravi le condizioni del bimbo

Sono gravi ma stazionarie le condizioni del bambino di 5 anni rimasto ferito dalla frana ieri pomeriggio a Chiareggio, frazione di Chiesa in Valmalenco. Il piccolo è ricoverato all’ospedale di Bergamo. Non ce l’hanno fatta invece i suoi genitori Gianluca Pasqualone, 45 anni, e la mamma Silvia Brocca di 41 anni, così come Alabama, 10 anni, amica di famiglia che viaggiava con loro. La loro auto è stata travolta dalla frana. Illesi invece i genitori della bimba che si trovavano nell’auto davanti e hanno visto la figlia morire sotto i loro occhi. Un altro ferito non è il padre della bambina, come indicato ieri nella concitata fase dei soccorsi, ma Davide Rizzi, 49 anni, di Merone (Como), vigile del fuoco volontario a Erba.

Intanto nella serata di ieri numerose abitazioni di Chiareggio sono state evacuate.