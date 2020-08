Sala incontra Grillo in Toscana

Il sindaco di Milano, in questi giorni in vacanza in Liguria, è stato visto con il fondatore del movimento 5 Stelle sulla spiaggia di Marina di Bibbona, di fronte a Villa Corallina, la casa di Grillo in Toscana.

Il sindaco Giuseppe Sala da Beppe Grillo, a Marina di Bibbona, in Toscana. Il primo cittadino di Milano, in questi giorni in vacanza in Liguria, è stato visto oggi con il fondatore del movimento 5 Stelle sulla spiaggia di Marina di Bibbona, di fronte a Villa Corallina, la casa di Grillo in Toscana. Il sindaco e Grillo, secondo quanto apprende l’agenzia di stampa Mianews, si sono intrattenuti sulle sdraio all’esterno della villa, sulla spiaggia pubblica, prima di rientrare in casa per pranzo. Tra Sala e Grillo, come più volte spiegato dallo stesso primo cittadino, c’e’ un dialogo e un rapporto personale aperto da tempo. Lo stesso Sala ha anche espresso in diverse occasioni apprezzamento per il ruolo di Grillo all’interno del Movimento 5 Stelle e per l’attenzione ai temi sociali.