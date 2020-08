Un uomo di di 36 anni di origini straniere è stato accoltellato la scorsa notte a Milano e si trova ora ricoverato all’ospedale Niguarda. Sul caso indaga la polizia. L’episodio è avvenuto intorno alle 4 in strada, durante una lite, in via Bisceglier, nei pressi di una zona commerciale, tra un parcheggio e una concessionaria. L’uomo, ferito all’addome, è stato portato in codice rosso al Niguarda. Non sarebbe in pericolo di vita.