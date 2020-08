Legnano, due quintali di hashish nel furgone (VIDEO)

Oltre 200 kg di hashish divisi in panetti da 100 grammi sono stati scoperti ieri dai carabinieri della compagnia di Legnano durante un normale controllo stradale . Il ‘carico’ era nascosto in un furgone, fermato dai militari lungo la provinciale 13 per un normale controllo stradale. Al volante un 56enne, litografo, incensurato, residente a Iveruno. L’uomo si è è parso subito particolarmente nervoso. La perquisizione all’interno della cabina del veicolo, munita di doppiofondo, ha consentito scoprire 6 sacchi di juta con i 210 kg hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha inoltre permesso di sottoporre a sequestro ulteriori 6 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e due ricetrasmittenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, il soggetto è stato associato presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio. Le indagini proseguono per accertare dove fosse diretto lo stupefacente e gli eventuali legami della persona arrestata con le organizzazioni criminali operanti sul territorio milanese.