In Lombardia circolano ancora circa 400 mila veicoli Euro 0

Secondo l’elaborazione di Facile.it, realizzata su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei registri della motorizzazione lombarda risultano ancora iscritte 383.361 automobili Euro 0, corrispondenti al 6,02% del totale vetture ad uso privato registrate in regione. Se si guarda ai valore assoluti, a livello nazionale, fanno peggio della Lombardia solo la Campania e la Sicilia.

Come sono distribuite a livello provinciale queste autovetture? Se si guarda al rapporto percentuale, la maglia nera della regione spetta alla provincia di Pavia (6,77%, 24.691 veicoli), seguita da Milano (6,60%, 125.824), Mantova (6,50%, 17.815 veicoli), Lodi (6,41%, 9.320) e Sondrio (6,28%, 7.212). Continuando a scorrere la classifica troviamo le province di Brescia(6,07%, 50.129), Como (5,97%, 24.492 auto private), Varese (5,55%, 33.515 veicoli) e Bergamo(5,53%, 38.889). Chiudono la graduatoria lombarda le province di Lecco (5,45%, 12.022autovetture), Cremona (5,38%, 12.232) e Monza e Brianza (4,72%, 27.220 autovetture).

E il quadro si incupisce ulteriormente se si allarga l’analisi; considerando le automobili Euro 0-1-2-3si arriva, in totale, a circa 1,6 milioni; vale a dire che il 26% delle auto potenzialmente in strada in Lombardia ha 15 anni o più di anzianità. Un danno non solo per l’ambiente e per la sicurezza stradale, ma anche per le tasche dei proprietari; secondo le simulazioni di Facile.it, a livello medio nazionale, assicurare un veicolo Euro 3 del 2005 può costare fino al 156% in più rispetto allo stesso veicolo, nella sua versione euro 6, immatricolato nel 2020.