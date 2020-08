Un etto di coca nel videocitofono, arrestato

In un armadio in casa dei genitori nascondeva un etto di hashish e in casa sua, in via Boncompagni, dentro a una nicchia nascosta dal videocitofono occultava un etto di cocaina. E’ stato così arrestato dalla Squadra Mobile per detenzione e spaccio di stupefacenti un 39enne sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Ieri in mattinata gli agenti in zona Quinto Romano hanno notato il 39enne che, a bordo di un monopattino, si muoveva con fare guardingo nei pressi di alcuni stabili condominiali in via Ferrieri, zona Quinto Romano, e hanno deciso di fermarlo per un controllo mentre stava per accedere all’abitazione dei genitori.