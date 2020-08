Milano: controlli in Cadorna, Sempione e Centrale

La Polizia giovedì pomeriggio a Milano ha svolto dei servizi straordinari di controllo del territorio nei pressi della Stazione Cadorna e del Parco Sempione: i poliziotti del Commissariato Centro, che con gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e le Unità Cinofile della Questura hanno anche effettuato un posto di controllo in Foro Bonaparte, hanno controllato 33 persone, di cui 8 risultate avere precedenti di polizia dal controllo in banca dati, e 859 veicoli. Gli agenti hanno accompagnato due cittadini extracomunitari in Questura dove sono stati indagati per inottemperanza all’ordine Questore di uscire dal territorio nazionale. Gli agenti del Commissariato Centro, inoltre, all’interno del Parco Sempione hanno anche rinvenuto 3,3 grammi hashish sequestrati a carico di ignoti. Durante il controllo straordinario del territorio, invece, predisposto dalla Questura in Piazza Duca D’Aosta e in via Benedetto Marcello, ieri sera gli agenti hanno controllato le persone che gravitavano nelle due piazze citate verificando la loro posizione sul territorio nazionale. Delle oltre 40 persone controllate, un cittadino del Gambia è stato perché trovato in possesso di gr. 1,5 di marijuana. Infine, in serata, gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni hanno effettuato dei controlli all’interno di una discoteca nei pressi del parco Trotter, già oggetto di verifiche e sanzioni lo scorso 31 luglio: sedici gli avventori controllati di cui 12 con precedenti di polizia. Tre cittadini sudamericani, sprovvisti di documenti, sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione. Gli agenti, che hanno elevato sanzioni per un totale di 3mila euro, hanno anche rinvenuto all’interno del locale 3 grammi di cocaina sequestrati a carico di ignoti.