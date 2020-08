Lara Magoni in Valchiavenna: offerta completa per turismo di prossimità

Visita istituzionale in Valchiavenna per l’assessore della Regione Lombardia al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni. Dopo una prima tappa a Gordona dove ha incontrato le autorità locali e i responsabili dei consorzi montani e turistici del territorio, l’assessore Magoni si è trasferita in val Bodengo, nelle vicinanze del confine con la Svizzera.

VAL BODENGO – “Un luogo da fiaba, ricco di crotti – ha commentato l’assessore – dove ancora oggi si stagionano i famosi formaggi tipici locali. Incastonata nelle Alpi Retiche, con paesaggi rurali davvero spettacolari e certamente attrattivi, la Val Bodengo merita di essere visitata grazie alle sue eccellenze naturalistiche ed enogastronomiche”. Successivamente, appuntamento allo storico Palazzo Vertemate di Piuro e alle spettacolari cascate dell’Acquafraggia.

VALCHIAVENNA – “La Valchiavenna – ha sottolineato l’assessore Magoni – è una terra a forte vocazione turistica, destinazione di prossimità vincente che permette di vivere mille emozioni, dal vicino Lago di Como sino alla montagna, attraverso percorsi d’arte di indubbio valore. Qui c’è tutto per passare una vacanza all’insegna della serenità e della spensieratezza: dai sentieri di montagna ai paesaggi incantati, dalla tradizione alla storia sino ai percorsi enogastronomici. Il potenziale di queste terre da un punto di vista attrattivo è enorme”. “La Valchiavenna – ha ribadito – è il luogo ideale per il turismo, a maggior ragione in questo periodo post Covid. In tal senso, mi complimento con i protagonisti della promozione turistica del territorio, davvero abili a valorizzare le bellezze di queste valli. Un impegno che dimostra, ancora una volta, come sia fondamentale fare sistema tra istituzioni, enti locali, associazioni e tessuto produttivo per individuare strategie condivise ed azioni in grado di valorizzare un patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale e naturalistico di inestimabile valore”.