“Entrare nella famiglia della Lega per me che sono un moderato e un riformista è importantissimo. La Lega oggi rappresenta il ‘centrismo’”: lo ha detto il sindaco Roberto Di Stefano sindaco di Sesto San Giovanni il cui ingresso nella Lega è stato ‘ufficializzato’ questa mattina in un incontro pubblico con il leader del Carroccio Matteo Salvini. Di Stefano ha ricordato “l’impresa storica di vincere in una città rossa” come Sesto, nel 2017, dove si era candidato con Forza Italia e ha poi ricordato alcuni temi come “sicurezza”, “moschea”, “gestione del territorio” e “lavoro sulle case popolari” che, ha detto hanno portato a quello che “molti oggi chiamano il” modello Sesto”. Gli stessi temi sono stati poi toccati nel suo intervento anche da Salvini che si è soffermato anche sulla recente pronuncia del Tribunale sul regolamento regionale per l’ assegnazione degli alloggi popolari, ritenuto discriminatorio. “Insistiamo con stessa norma perché per quanto ci riguarda riteniamo sia giusto che prima vengano gli italiani”, ha detto il leader della Lega. (MiaNews)