Ruba le offerte dalla chiesa di Garbanate Milanese, dai domiciliari al carcere [VIDEO]

I carabinieri della stazione di Garbagnate Milanese (MI), hanno arrestato un italiano di 44 anni nullafacente, pregiudicato scoperto a rubare nella chiesa di Santa Maria Nascente . Nella circostanza, durante la mattinata del 29 luglio il parroco della chiesa di via Pasubio, denunciava che, tra le 10:50 e le 11:50 del 27 luglio, qualcuno, dopo aver danneggiato la porta della sagrestia, si era introdotto all’interno della parrocchia asportando il contenuto in moneta contenuto nell’offertorio. I militari, grazie alle immagini dei filmati di video-sorveglianza hanno identificato l’autore, il quale si era reso responsabile del reato durante la fruizione di un permesso. Lo scorso 30 luglio arrestavano il pregiudicato, in esecuzione dell’ordinanza di carcerazione emessa dall’ ufficio di sorveglianza di Milano, che disponeva la sospensione della misura cautelare in atto con la custodia cautelare in carcere poichè deferito quale autore del furto all’interno del luogo di culto. Arrestato è tradotto presso la casa circondariale di Milano “San Vittore”.