Denunciati nella mattinata di oggi per occupazione abusiva due marocchini di 28 e 69 anni e un tunisino di 39. Intorno alle dieci e trenta in seguito ad una segnalazione, gli agenti della Questura sono intervenuti per sedare una lite in viale Molise. Giunti sul posto i poliziotti hanno accertato che i tre si contendevano la ‘titolarità abusiva’ di un appartamento Aler: i due marocchini avevano occupato l’immobile ma il tunisino rivendicava l’utilizzo esclusivo. Dopo un confronto con l’azienda regionale di edilizia residenziale, i tre sono stati allontanati dalla Polizia e l’appartamento è tornato a disposizione del patrimonio abitativo libero di Aler. (MiaNews)