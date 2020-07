Vede la polizia, getta dal balcone calzino pieno di droga

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Bonola hanno arrestato un cittadino egiziano di 21 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I poliziotti hanno individuato in via Paravia l’appartamento dell’uomo, utilizzato come base di appoggio per lo vendita dello stupefacente, e hanno deciso di procedere a un controllo: mentre alcuni poliziotti hanno tentato di fare ingresso nell’abitazione, gli altri agenti del

Commissariato Bonola rimasti nel giardino condominiale hanno visto un calzino volare fuori dalla finestra e cadere in cortile. Subito recuperato, i poliziotti hanno trovato nel calzino 20 palline di cocaina per un totale di circa 15 grammi. Gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento in cui lo spacciatore si era chiuso a chiave e lo hanno arrestato.