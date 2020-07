Livigno, riaperto il Passo Forcola dopo il forte temporale di giovedì

La strada che collega Livigno (SO) con la Valtellina attraverso la Svizzera era stata chiusa ieri sera per la caduta di detriti sulla carreggiata. Oggi il tempo è tornato buono.

La strada del Passo della Forcola, che collega Livigno alla Valtellina attraverso la Svizzera, è stata riaperta al traffico questa mattina alle 4. La strada era stata chiusa in via precauzionale giovedì sera perché, a causa di un forte temporale, erano caduti alcuni detriti sulla carreggiata nel tratto che da Livigno porta al passo. Proprio il timore che dalla montagna potessero staccarsi altre rocce ha indotto le autorità locali a intervenire bloccando provvisoriamente il traffico in attesa di valutare la situazione. Sulla zona tra il passo e Livigno la pioggia è caduta violenta e abbondante per alcune ore dopo le 19.