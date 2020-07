Grave incidente in Brianza, morto un 27enne

Un ragazzo di 27 anni di Bernareggio è morto in un incidente avvenuto alle 4.30 di stamattina a Usmate Velate (Mb) sulla strada provinciale 41. Ferito in modo grave l’amico che era in auto con lui, di 26 anni, trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza. Sul posto oltre ai soccorritori e ai vigili del fuoco anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’auto su cui viaggiavano i due ragazzi si è scontrata con un tir. Per cause ancora in via di accertamento, uno dei due mezzi ha invaso la corsia opposta.