Corsico, ruba in casa di un’anziana e tenta di strangolarla

Si è introdotta nell’appartamento al primo piano di una 81enne e, dopo aver razziato mille euro in contanti, ha tentato di strangolare l’anziana che l’ha scoperta. E’ accaduto ieri pomeriggio a Corsico e a essere arrestata per tentata rapina è stata una 56enne italiana pregiudicata per reati predatori. I carabinieri sono intervenuti su richiesta dei vicini di casa spaventati dalle urla della vittima. La rapinatrice è stata bloccata in strada mentre tentava di fuggire ed è stata portata nel carcere di San Vittore.