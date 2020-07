Travolge e uccide motociclista, pirata della strada si costituisce

Ha trovato un motociclista, che poi è morto in ospedale. L’automobilista non si era fermato a prestare soccorso. Si è presentato in caserma il giorno dopo. L’incidente è avvenuto a Lonato del Garda, nel bresciano, domenica. Il pirata della strada era scappato a piedi in mezzo ai campi. Il motociclista è morto dopo una notte in ospedale, mentre l’automobilista si è presentato spontaneamente dalle Forze dell’ordine a Udine dove abiterebbero alcuni suoi parenti. E’ accusato a piede libero di omicidio stradale. Non è stato possibile capire se al momento dell’investimento era sotto effetto di alcol e droga.