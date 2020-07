Fontana multato dall’Anac per omessa dichiarazione

Sanzione da mille euro, nel 2016, per Fontana, allora sindaco di Varese, per omessa dichiarazione dello stato patrimoniale in cui sarebbero risultati i 5 milioni di euro di scudo fiscale. Lo riporta il Corriere della Sera.

Il presidente della Regione Attilio Fontana nel 2017 è stato sanzionato dall’Anac per aver omesso nel 2016, da ex sindaco di Varese, l’obbligatorio stato patrimoniale nel quale sarebbero comparsi i 5 milioni di scudo fiscale in Svizzera nel 2015. Lo scrive oggi il corriere della Sera. Il dispositivo della sanzione, ma non la motivazione, è pubblicata nella sezione “amministrazione trasparente” del sito online del Comune di Varese di cui Fontana era sindaco. “L’Anac chiede lumi e così alla fine di gennaio 2017 di nuovo il responsabile anticorruzione del Comune conferma che Fontana ha continuato a non trasmettere la dichiarazione di legge benché gli sia stata sollecitata molte volte. Così la dirigente dell’Uvot-Ufficio di vigilanza sugli obblighi di trasparenza, all’interno di Anac, sanziona con mille euro” scrive oggi il Corriere.