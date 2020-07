Aggrediti e rapinati per la strada, 4 feriti

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti questa notte, verso poco prima delle cinque, in piazza Morbegno (in zona via Padova), dove il 118 aveva segnalato la presenza di quattro persone che erano state da poco vittime di una rapina. Il gruppo, composto da due ragazzi di 18 e 22 anni, una ragazza di 19 e una donna 46 anni, si è ritrovato sulle panchine della piazza dopo aver trascorso la serata in uno dei locali della zona. Quando, però, i quattro si sono avvicinati a un distributore elettronico di sigarette per acquistare un pacchetto, sono stati raggiunti da un gruppo di cinque ragazzi, descritti come centrafricani, che hanno cercato di rapinarli. Ne è nata una breve ma violenta colluttazione durante la quale i due ragazzi hanno riportato ferite d’arma da taglio alle braccia che hanno determinato il ricovero in codice verde presso la struttura ospedaliera di Città Studi. Ricoverata anche la ragazza 20enne all’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni per un trauma riportato alla mano. La polizia indaga sulla vicenda e sospetta che gli autori di questa rapina possano essere gli stessi che poco prima avevano aggredito un gambiano 34enne senza fissa dimora in via Martiri Oscuri, seppur il 34enne ha riferito che gli aggressori erano tre e di origine nordafricana.