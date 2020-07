Pizzul, quello di Fontana è un discorso da presidente a fine corsa

“Fontana ha fatto un discorso solo difensivo, da presidente a fine corsa. Gli avevamo chiesto di dire se si sentiva ancora in grado di governare la Lombardia ma abbiamo avuto solo una serie di giustificazioni di quanto ha fatto in questi mesi. Non ha chiarito nulla sulla vicenda camici, nemmeno se ritenga che fare un bonifico da un conto svizzero dove ci sono soldi che provengono da conti detenuti nei paradisi fiscali sia compatibile da chi riveste un ruolo pubblico. Gli avevamo chiesto se era in grado di andare avanti e per quanto ci riguarda è evidente che non lo sia.” Così il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul commenta il discorso in Aula del presidente della giunta regionale Attilio Fontana.