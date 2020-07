“Quarto giorno consecutivo senza decessi e 6 province (Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese) a zero contagi. Continua il trend dei dati incoraggianti in merito all’emergenza Covid, anche se non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti dei focolai, anche di piccole dimensioni, che le nostre strutture sanitarie territoriali stanno scovando e bloccando ancora in fase embrionale. Dei 34 casi odierni, 6 sono debolmente positivi e 3 scaturiti da positività ai test sierologici che proseguono senza sosta”. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta così i dati di lunedì 27 luglio.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 3.992, totale complessivo: 1.265.549

– i nuovi casi positivi: 34 (di cui 6 ‘debolmente positivi’ e 3 a seguito di test sierologici)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 72.429 (+80) (70.551 guariti e 1.878 dimessi)

– in terapia intensiva: 14 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 137 (-2)

– i decessi: 0, totale complessivo: 16.801 (0)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 14 di cui 7 a Milano città

Bergamo: 8

Brescia: 2

Como: 2

Cremona: 0

Lecco: 2

Lodi: 0

Mantova: 0

Monza e Brianza: 2

Pavia: 0

Sondrio: 0

Varese: 0