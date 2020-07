“Il terzo giorno consecutivo senza decessi ci induce alla speranza e all’ottimismo. Oggi si registra un nuovo calo dei pazienti ricoverati nei reparti dei nostri ospedali (a quota 139, 9 meno di ieri) mentre rimane senza variazioni (13) il numero delle persone in terapia intensiva. Dei 74 nuovi casi odierni, 12 derivano da tamponi effettuati a seguito di positività a test sierologico e 11 sono debolmente positivi. Zero casi in provincia di Lodi”. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta così i dati di domenica 26 luglio.

– i tamponi effettuati: 8.057, totale complessivo: 1.261.557

– i nuovi casi positivi: 74 (di cui 11 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologici)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 72.349 (+78) (70.471 guariti e 1.878 dimessi)

– in terapia intensiva: 13 (0)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 139 (-9)

– i decessi: 0, totale complessivo: 16.801

I nuovi casi per provincia

Milano: 13 di cui 10 a Milano città

Bergamo: 25

Brescia: 9

Como: 3

Cremona: 2

Lecco: 1

Lodi: 0

Mantova: 1

Monza e Brianza: 6

Pavia: 1

Sondrio: 2

Varese: 8