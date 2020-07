Fermato il rapinatore di Cormano (Mi), è un 64enne incensurato [VIDEO]

Ha tentato di giustificarsi col fatto di avere problemi di soldi l’uomo di 64 anni, incensurato, fermato ieri dopo la rapina all’Eurospin di Cormano (Mi) in cui sono rimaste ferite una bambina di 5 anni e una guardia giurata. Il rapinatore è stato trovato in un bar di Novate grazie all’acquisizione da parte dei carabinieri di parte della targa del Doblò di sua proprietà. I militari hanno trovato nell’abitazione del rapinatore il bottino (1.550 euro) e la Smith & Wesson calibro 38 con matricola abrasa utilizzata per il colpo. Intanto la bambina, colpita di rimbalzo a un polpaccio, è stata operata, le sue condizioni non sarebbero gravi.