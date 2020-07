Nel pomeriggio verso le 17.30 un uomo a volto scoperto ha rapinato l’Eurospin di viale Zara 2 a Cormano (Mi). La guardia giurata ha tentato di bloccarlo ma il rapinatore avrebbe esploso due colpi di pistola per terra, di rimbalzo hanno ferito la stessa guardia e una bambina di 5 anni. Non si esclude che i due possano essere stati colpiti da schegge di asfalto, non sono in pericolo di vita. I Carabinieri di Sesto San Giovanni sono a caccia del bandito.