Milano, un altro incidente in monopattino

Un altro incidente stradale a Milano che vede coinvolto un monopattino, dopo quello di ieri in cui è rimasta gravemente ferita una donna, investita all’incrocio tra via Edolo e via Bruschetti. Questa volta è toccato a un ragazzo 19enne che, verso le 2 di questa notte, ha perso il controllo del proprio mezzo mentre transitava in via Giuditta Sidoli, zona Città Studi. Il ragazzo, che ha sbattuto violentemente sull’asfalto, è stato poi soccorso dal personale del 118 senza riportare gravi lesioni e venendo ricoverato in codice verde presso l’ospedale Policlinico.