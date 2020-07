Porta Venezia, Lega: emergenza parcheggi, strisce blu solo a residenti

Riservare la sosta sulle ‘strisce blu’ solo ai residenti. Lo chiede una mozione della Lega nel Municipio 3, indirizzata alla presidente di Municipio Caterina Antola e al sindaco Sala, che solleva il problema dei posti per le auto per i residenti della zona porta Venezia a Milano.

“Nelle ultime settimane il Comune di Milano, in applicazione della delibera n. 13 del 14/05/2020 del Consiglio comunale, sta concedendo agli esercizi comunali che ne fanno richiesta l’occupazione suolo gratuita su marciapiede e in ambito stradale, sottraendo spazio alla sosta veicolare – spiega il capogruppo Gianluca Boari -. Ciò avviene anche dove i marciapiedi consentirebbero il posizionamento dei tavoli senza sacrificare i posti auto. Nel quartiere dell’Ex Lazzaretto sono comparsi cartelli che evidenziano come gli spazi per la sosta siano sottratti al loro specifico uso fino al 31 ottobre 2020.

Questa parte dell’area di Porta Venezia – sottolinea l’esponente della Lega – è caratterizzata da palazzi d’epoca privi di box per le auto e da strade strette che vedono la presenza di numerosissimi locali commerciali in ambito ristorazione. Per questo motivo gran parte dei posti riservati alla sosta stanno rapidamente scomparendo creando gravi conseguenze per i residenti. L’utenza debole è particolarmente svantaggiata, vale a dire donne e anziani che sono costretti a parcheggiare sempre più lontano da casa. Coniugare i legittimi interessi dei commercianti con quelli dei residenti è sempre più complicato in questo quartiere già preda di movida senza controllo”.

Da qui la richiesta di “salvaguardare il diritto alla sosta veicolare dei residenti prevedendo che fino al 31 ottobre 2020, vale a dire per il periodo della durata dell’occupazione concessa in strada, la sosta su strisce blu nel quadrilatero compreso tra Via Lazzaretto Corso Buenos Aires Viale Vittorio Veneto Viale Tunisia sia dedicata esclusivamente ai residenti”.

[MIANEWS]