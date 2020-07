Fingevano di vendere frutta per derubare anziani, arrestati

Si avvicinavano alle anziane vittime con la scusa di vendere loro delle cassette di frutta. Poi, approfittando della circostanza, le abbracciavano e distraevano derubandole di portafoglio, denaro contante e carte di credito con cui effettuare successivi prelievi agli sportelli bancomat, ma anche piccoli oggetti di valore. Sono stati arrestati ieri dai carabinieri di Muggiò (MB) due ladri “trasfertisti” di 38 e 48 anni originari del Napoletano. Entrambi già noti alla giustizia, si sarebbero resi responsabili di almeno 10 episodi di truffa, furto e rapina impropria in concorso commessi a danno di anziani 75enni, attraverso la tecnica truffaldina della “vendita di frutta”. In un episodio, avvenuto a Bovisio Masciago (MB) il 15 agosto 2018, la vittima, un anziano 86enne, accortosi di non aver più il portafoglio dopo aver acquistato una cassa di arance, ha tentato di inseguire uno dei malviventi aggrappandosi alla macchina con la quale stava fuggendo e cadendo poi rovinosamente a terra. Le testimonianze e denunce raccolte dai carabinieri hanno portato all’identificazione dei due ladri e del furgone bianco utilizzato per gli spostamenti, portando così al loro arresto.