I vigili del fuoco sono ancora sul posto per le operazioni di bonifica del palazzo in cui un’appartamento questo pomeriggio è stato distrutto dalle fiamme in via Civitali a Milano, zona San Siro. Quattro persone sono state trasportate in ospedale, nessuna però in gravi condizioni. I sanitari sono intervenuti, soccorrendo un uomo di 46 anni, ustionato e ricoverato al Niguarda in codice giallo, una donna di 73 anni, intossicata dal fumo, trasportata invece al Fatebenefratelli, sempre in codice giallo, e altre due persone, un uomo di 73 e una donna di 47 anni, trasportati all’ospedale San Carlo in codice verde. Le fiamme hanno distrutto la casa e hanno danneggiato anche gli appartamenti vicini. Sono in corso le indagini per individuare la causa del rogo.