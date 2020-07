JAZZaltro, doppia tappa a Gallarate(VA) il 16 e 18 luglio

Farà tappa due volte in pochi giorni a Gallarate la rassegna JAZZaltro, manifestazione che dal 2010 propone lungo l’asse della Strada del Sempione e del fiume Olona, in provincia di Varese, una serie di appuntamenti legati alle musiche del mondo. Giovedì 16 luglio, nello spazio antistante al Museo Maga si esibiranno i Sugarpie & The Candymen, formazione che dal 2008 mescola magistralmente lo swing, il gipsy-jazz, il soul, il blues e il pop. Oltre a composizioni originali, lo sterminato repertorio della band spazia dai classici del jazz ai riarrangiamenti di brani del pop e del rock (dai Beatles ai Queen, da Beyoncè ai Led Zeppelin). In occasione del concerto di Gallarate, oltre a proporre standard jazz della scena più vicina a New Orleans, la band eseguirà anche alcune hit famosissime del rock e del pop (“Should I Stay Should I Go” dei Clash e “Material Girl” di Madonna, tanto per citarne un paio), rivisitate con il suo inconfondibile tocco. Due giorni dopo, sabato 18 luglio, nella stessa location sarà la volta di uno dei più apprezzati chitarristi della scena italiana: Gigi Cifarelli darà sfoggio del suo talento con un repertorio a base di grandi classici del jazz e del blues e di composizioni originali, con incursioni nel pop internazionale e nella tradizione musicale italiana. I suoi show sono sempre imprevedibili perché la scaletta, semplicemente, non esiste: non c’è mai un tema predefinito, dato che con Gigi (che nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti quali Mina, Renato Zero, Tullio De Piscopo e Dirotta su Cuba e jazzisti del calibro di Chick Corea, Gerry Mulligan, Mark Murphy e Sam River) le idee nascono sul momento, anzi sul palco.

La prima parte della nuova edizione di JAZZaltro proseguirà fino al 25 luglio: giovedì 23 luglio, Palazzo Gilardoni, sede del Municipio di Busto Arsizio, riecheggerà delle note jazz del Circus Quartet, mentre sabato 25 luglio l’Approdo Calipolis di Fagnano Olona ospiterà il live del Cuarteto Nuevo Encuentro