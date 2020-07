Caso camici, protesta M5S al Pirellone [VIDEO]

Protesta con camici bianchi al Pirellone da parte del M5S per chiedere che il governatore Attilio Fontana riferisca sulla fornitura dei dispositivi di protezione per il personale sanitario da parte della Dama Spa che fa capo al cognato e alla moglie del governatore e sulla quale sta indagando la magistratura. “È fondamentale che ci risponda una volta per tutte. Non possiamo concludere i lavori e arrivare alla pausa estiva senza spiegazioni”, ha detto il consigliere M5S Massimo De Rosa. “I camici sono il simbolo del sacrifico” degli operatori sanitari della Lombardia, ha aggiunto “e questo simbolo è infangato da questa Giunta che non è capace di lavorare in trasparenza”. Fontana era presente all’inizio della seduta odierna per la commemorazione delle ex consigliere regionali Fiorenza Bassoli e Arianna Cavicchioli scomparse i giorni scorsi, ma durante la protesta del M5S si trovava all’esterno dell’Aula e ha poi lasciato il Pirellone, senza rilasciare dichiarazioni, per impegni a Palazzo Lombardia.

