Scuola, Consiglio comunale Milano: test sierologici e pungidito per il rientro a scuola

“Test sierologici gratuiti” dal mese di agosto “per educatrici, educatori, insegnanti e personale delle scuole” e “test pungidito volontari per i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni” in vista delle riaperture delle scuole di settembre. E’ la richiesta approvata oggi dal consiglio comunale di Milano riunitosi in streaming attraverso un ordine del giorno presentato da Diana De Marchi, consigliere del Pd. “Il test pungidito”, spiega il testo del documento, “si ritiene che possa essere utile per rintracciare la presenza di anticorpi al Covid-19” La richiesta del consiglio rivolta al sindaco e la giunta è di “sostenere” queste proposte presso il governo, la Regione e ATS per le rispettive competenze.

[MIANEWS]