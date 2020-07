PAT, parenti delle vittime delusi dai risultati della Commissione d’inchiesta

“Profonda delusione” è invece espressa dall’Associazione Felicita, che raccoglie i parenti delle vittime dei Pio Albergo Trivulzio di Milano, riguardo i risultati della Commissione d’inchiesta dell’Ats Milano. “Notiamo che sono del tutto assenti i contributi forniti da noi parenti delle vittime” dichiara Alessandro Azzoni, presidente dell’associazione. Secondo Azzoni ci sono molti “dubbi sull’efficacia della Commissione, costituita dalla stessa Ats che avrebbe dovuto fare i controlli sull’organizzazione e gestione della struttura da parte della dirigenza del PAT”. “Spiace notare come la Commissione nulla eccepisca rispetto alla mancanza da parte della Direzione di un documento aggiornato volto a contemplare tutti i rischi per i lavoratori del PAT, in particolare rispetto all’esposizione a agenti biologici”, aggiunge Azzoni. Infine l’associazione ricorda come il 17 aprile fu sottoscritta da un centinaio di medici, infermieri e operatori del PAT, una lettera dove dichiaravano “di essere stati lasciati completamente soli, senza direttive che prevedessero protocolli aziendali diagnostico/terapeutici, univoche direttive sul trattamento dell’epidemia e delle norme d’isolamento, senza la possibilità di fare tamponi, senza DPI fino al 23 marzo”.