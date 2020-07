Monza, report della Questura mostra un aumento dei casi di violenza sulle donne

Secondo il primo report stilato dalla Questura di Monza è la violenza sulle donna l’emergenza più grave sul territorio, gravata ulteriormente dalla convivenza forzata imposta durante l’emergenza sanitaria. Sono diverse le donne che hanno denunciato aggressioni verbali, fisiche e psicologiche che hanno portato il Questore a emettere sette ammonimenti per violenza domestica, cinque per stalking e sei richieste di sorveglianza speciale. La Questura di Monza ha emesso inoltre 210 misure di prevenzione a carica di altrettante persone, di cui 130 fogli di via obbligatori con rimpatrio nel comune di residenza nei confronti di italiani e stranieri con precedenti per truffa, furti e traffico di droga. Sedici invece i Daspo emessi dalla Questura di cui tre a carico di giovani denunciati per bagarinaggio al GP di Monza del 2019 e 13 a carico di altrettanti tifosi delle squadre di basket di Cantù e Fortitudo Bologna, per gli scontri avvenuti a Desio nel novembre 2019.