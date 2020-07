Trasporti, Milano quarta in Europa per la logistica

Milano si classifica al quarto posto in Europa per la logistica. È quanto emerge dal Regional Logistic Index, realizzato dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Alsea (Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori) in collaborazione con l’università LIUC di Castellanza. Il capoluogo lombardo ha un volume di logistica pari a quello della Catalogna. Al primo posto l’Olanda con il distretto West Netherlands, seconda la Francia con la regione Ile de France e terza la Germania con la Baviera. La crescita di Milano rispetto agli sfidanti europei è frenata, secondo la ricerca, per colpa di criticità nella rete stradale e ferroviaria. La logistica che ruota intorno a Milano vale circa 22 miliardi e occupa 95mila addetti in oltre 1.300 imprese. “Durante l’emergenza Covid la logistica ha avuto un ruolo fondamentale. A Milano ogni anno transitano merci per un valore di 140mld di euro, il 16% del totale nazionale” ha commentato Carlo Sangalli, presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.