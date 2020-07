Lodi, furti ad anziani: arrestati due bulgari

Le indagini erano partite nel novembre del 2019, dopo un furto messo a segno ai danni di un anziano di Cavenago d’Adda (LO), derubato del portafogli in un discount di Lodi. Da lì i Carabinieri sono risaliti a varie attività illecite svolte da due cittadini bulgari di 23 e 40 anni, fatti arrestare nel loro paese natale dove erano fuggiti poco prima del lockdown. I due, senza fissa dimora in Italia, eseguivano furti con destrezza ad anziani per poi prelevare il denaro con le tessere elettroniche sottratte e tornare in Bulgaria. Dal colpo di Cavenago d’Adda, che aveva fruttato ai due arrestati circa 3400 euro, i militari, tramite le immagini di videosorveglianza, sono risaliti ai malviventi inchiodandoli anche nel momento in cui compievano gli indebiti prelievi. Indagato in stato di libertà anche un terzo complice.