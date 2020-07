Covid, nuovo focoloaio in una azienda del parmense

Sono 42 i casi positivi al virus rilevati in una azienda di Sanguigna Colorno, nel parmense. A rilevare il nuovo focolaio è stata l’azienda territoriale sanitaria Val Padana, ente sanitario delle province di Mantova e Cremona per 33 casi. Più tardi, su segnalazione dell’Ats Val Padana, l’Ausl di Parma ha riscontrato altri 9 casi. I lavoratori della Parmovo risultati positivi nei test effettuati dall’Ats Val Padana sono tutti residenti nella zona di Casalmaggiore, nel cremonese, e Viadana, nel mantovano, e sarebbero tutti dipendenti di una società di servizi lombarda che fornisce manodopera a diverse aziende. l’Ats Val Padana ha specificato che i casi rilevati non sono da ricondurre “ai focolai nel Viandese” ma dall’esito di “ulteriori indagini avviate nei giorni scorsi dopo che si sono registrati dei casi in un’attività produttiva situata in provincia di Parma”.