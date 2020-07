Sesto San Giovanni, Carabinieri salvano ragazzo che tentava di togliersi la vita

A Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, ieri sera i Carabinieri hanno salvato un ragazzo di 24 anni che, salito su una impalcatura di un palazzo in costruzione, voleva togliersi la vita lanciandosi nel vuoto. Il gesto estremo sarebbe stato causato dai continui scherzi e prese in giro riservate al 24enne dai suoi coetanei perché omosessuale. Il giovane ha scritto ad una amica la sua decisione di togliersi la vita, allarmata da quel messaggio la giovane si è rivolta subito ai Carabinieri. Localizzato grazie al GPS del cellulare i militari sono riusciti ad arrampicarsi sulla stessa impalcatura e ad immobilizzare il giovane e portalo in salvo. Il 24enne è stato poi trasportato in ospedale per degli accertamenti.