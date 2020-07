Parte il CineMobile Summer Tour

CINEMOBILE SUMMER TOUR 2020

LUGLIO 2020

Mercoledì 8 luglio

Milano – Bocciofila Circolo Cerizza, via privata Antonio Meucci 2

Giovedì 9 luglio

Paderno Dugnano (MI) – Parco di Villa Belloni, via Reali

Mercoledì 15 luglio

Milano – URBANA New Living, via Rizzoli 47

Giovedì 16 luglio

Paderno Dugnano (MI) – Parco Borghetto, accesso da piazza Addolorata

Lunedì 20 luglio

Inzago (MI) – Piazza Maggiore

Mercoledì 22 luglio

Milano – Casa dell’accoglienza Enzo Jannacci, viale Ortles 69

Giovedì 23 luglio

Paderno Dugnano (MI) – Area Metropolis 2.0, ingresso da via Podgora

Venerdì 31 luglio

Milano – PAC (Padiglione d’Arte Contemporanea), via Palestro 14

Data prenotabile a partire dal 20 luglio 2020 inserita nel palinsesto della manifestazione MuseoCity.

AGOSTO 2020

Lunedì 24 agosto

Milano – Borgo Sostenibile, via Giovanni Battista Rasario 14

Mercoledì 26 agosto

Milano – BASE, via Bergognone 34

PARTECIPAZIONE

Per partecipare a una o più serate del Cinemobile Summer Tour 2020, è necessario prenotare gratuitamente a partire da 3 giorni prima dell’evento prescelto.

https://www.cinetecamilano.it

In caso di pioggia o maltempo la data è annullata.

In caso di impossibilità a partecipare, si è pregati di comunicarlo tempestivamente per permettere alle persone in lista d’attesa di poter assistere allo spettacolo.

E’ consigliato portare con sé una seggiola pieghevole, e la protezione anti zanzare.