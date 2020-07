Venerdì 10 luglio in occasione dell’anniversario dell’incidente all’Icmesa di Meda che provocà la fuoriuscita di una nube di diossina, si terrà una videoconferenza dal titolo “Diossina 1976 e Covid 2019, similitudini e differenze sanitario-tenologiche”. L’evento è organizzato da Francesco Sicurello Presidente dell’ Associazione Italiana di Telemedicina ed Informatica medica e dal Dott. Antonio Colombo Direttore del Polo Neurologico Brianteo di Seregno. Affiancano l’iniziativa la Fondazione di Giancarlo Pallavicini di Desio ed il Comitato Ovest Brianza. Il Prof Giancarlo Mauri, ex Direttore di informatica dell’Università Bicocca,organizzerà il supporto informatico necessario.

Il 10 luglio 1976 la nube di diossina si abbattè sulla Brianza e soprattutto sui comuni di Seveso,Cesano Maderno Desio e Meda rendendo necessario un intervento pronto ed efficace dei medici dell’ospedale di Desio, prelevando il sangue di migliaia di cittadini per poi monitorarli in un programma di prevenzione durato molti decenni. Grazie alla visione moderna del Prof. Mocarelli, il laboratorio di Desio non solo è stato all’altezza del compito ma si poi sviluppato in modo estremamente efficace tanto che ancora ora è un vero modello per i laboratori italiani.

“Se l’evento diossina lo abbiamo pagato con amento modesto di alcuni tumori, ad,esempio di alcuni linfomi, l’infezione attale ha dato luogo purtroppo ad una significativa mortalità a Desio grazie a cielo più contenuta rispetto ad altri ospedali. Molti di noi hanno purtroppo perduto qualche perente e qualche amico. Il Comitato Ovest Brianza coorganizzatore di questo evento, ha lamentato la perdita di Ettore Motta e Pierluigi Mariani già capo infermiere della Macedonia Melloni nonché consigliere comunale di Varedo” dice il dottor Colombo. All’evento online si metteranno a confronto le diverse esperienze col fine di contribuire ad un nuovo modello organizzativo per la Brianza.

Programma

Ore 9.45 Introduzione, Relazioni ed Interventi

Francesco Sicurello, Presidente IITM/@ITIM

Antonio Colombo, Direttore Polo Neurologico Brianteo

Giancarlo Pallavicini, Presidente Fondazione FGP

Giancarlo Mauri, ex-Direttore Informatica Univ. Milano Bicocca

Paolo Mocarelli, già ordinario Un. Milano Bicocca e primario Lab. Ospedale Desio

Vittorio Baldini, già Primario Medicina Interna Ospedale Desio

Sergio Ghezzi, Coordinatore Medici Medicina Generale Distretto di Desio

Fulvio Adorni, Istituto Tecnologie Biomediche CNR Milano

Silvio Arienti (Ginecologo già Primario Osp. Desio), Luigi Losa (ex-Direttore Il Cittadino Monza), Sergio Cazzaniga (Iseb, ex-Assessore regionale), Tiziano Mariani (Consigliere Comune Seregno), Andrea Bonacina (Assessore Comune Meda), Antonella Limonta (INRCA), Paolo Vintani (Farmacista), Gabriele Gelosa (già direttore farmacia Ospedale Desio e ASL Brianza), Renzo Scanziani (già primario Nefrologia Ospedale di Desio), Giovanni Cattò (Cardiologo già Aiuto in Ospedale Desio), Piermario Gerthoux (Vice-presidente IITM, già primario Laboratorio Ospedale di Vimercate), Ambrogio Bertoglio (già Sindaco di Seveso ed ex-direttore AO San Gerardo Monza), Giuliana Colombo (ex-assessore Provincia di Monza e Brianza), Beatrice Quarta (Seveso), Davide La Greca (RSA S. Francesco, Nova Milanese), Franca Furci e Massimo Magro (Nova Milanese), Giuseppe Totaro ed Edgardo Zilioli (Cesano Maderno), Luigi Giannetta (Meda), Vincenzo Bella, Tiziano Garbo e Biagio La Spada (Desio).

Indirizzi di saluto

Luca Santambrogio, Presidente Provincia di Monza e Brianza e Sindaco di Meda

Andrea Monti, Marco Mariani, Federico Romani, Gigi Ponti, Marco Fumagalli (Consiglieri Regione Lombardia)

Maurilio Ildefonso Longhin Sindaco di Cesano Maderno

Alberto Rossi Sindaco di Seregno

Ore 12.45 Conclusione

Per informazioni contattare:

segreteria@iitm.eu